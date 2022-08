Laborando Ideias realiza última rodada de debates com especialistas

Imagem: Divulgação

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), realizará nessa sexta-feira, 12/08, o último encontro do Laborando Ideias. Na ocasião, serão apresentados aos participantes a forma de divulgação do edital, do manual do candidato e a banca avaliadora das ideias, além do tema do último bate papo: “Inovação e Tecnologia: Osasco Inteligente”.

Os convidados do último ciclo de debates serão Maurício Pimentel (diretor de Sistemas e Inovação do Instituto de Cidades Inteligentes de Curitiba), Alex Soares de Oliveira (secretário executivo da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento) e Marcos Gurgel (diretor de corporate ventures e open innovation do iFood) com mediação do secretário Eder Máximo (Planejamento e Gestão). O evento também contará com a participação do servidor Vitor França (economista na Secretaria de Planejamento e Gestão) que apresentará o tema “Tecnologia como um meio e não um fim”.

O Laborando Ideias integra o Programa “Inova Servidor” e faz parte das ações do Labora Osasco (Laboratório de Governo e Políticas Públicas da Seplag). Ao término dessa primeira edição, em 12/8, os servidores – efetivos, comissionados e CLTs – poderão colocar em prática suas ideias, baseadas em um dos cinco pilares apresentados no ciclo de debates, inscrevendo-as no Prêmio Inova Servidor.

O objetivo do prêmio é reconhecer as ideias dos servidores e trazer soluções inovadoras para a Prefeitura, olhando o cidadão como parceiro na construção da cidade que queremos.

As ideias deverão estar embasadas dentro de um dos cinco pilares: 1 – Qualidade do Serviço; 2 – Cidadão: experiência do usuário; 3 – Melhoria do Processo de Trabalho; 4 -Inovação Tecnológica e a Ideia de Ouro.

A partir de 22/8 será publicado na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), o edital com todas as instruções. As inscrições serão abertas no período de 23/8 a 24/9.

A análise das ideias para indicação dos classificados e ganhadores será feita pela banca avaliadora: IdeiaGov, Anhanguera e Unifesp, entre 24/10 a 21/11.

A tão esperada entrega do Prêmio ocorrerá em dezembro, dia 19.

As melhores ideias serão testadas na administração municipal e os vencedores serão contemplados em dinheiro, com prêmios que podem chegar a até R$ 21 mil.

Mais informações e orientações no telefone (11) 9428-0443 ou pelo e-mail seplag.osasco.sp.gov.br