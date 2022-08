Osasco e WFP assinam protocolo de intenções para combate à fome e ações de segurança alimentar e nutricional

Imagem: Banco de Alimentos de Osasco

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação e do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional de Osasco, representados respectivamente pelo secretário Cláudio Piteri e o diretor João Pucciariello Perez, e o diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos (WFP) das Nações Unidas no Brasil, Daniel Balaban, assinaram no último dia 20/7 um Protocolo de Intenções para sensibilizar sobre os desafios, promover soluções sustentáveis e fomentar o intercâmbio de experiências técnicas em prol da luta contra a fome por meio de ações de segurança alimentar e nutricional.

A Secretaria de Educação e o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional de Osasco, órgão público que promove a formulação e o desenvolvimento de projetos, parcerias e políticas de segurança alimentar e nutricional, de acordo com as diretrizes do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Osasco, e o Centro de Excelência contra a Fome do WFP, agência das Nações Unidas que lidera a luta global contra a fome, trazem para a parceria boas práticas internacionais e o intercâmbio de experiências e o fomento à implementação de hortas pedagógicas em escolas municipais, a defesa da segurança alimentar e nutricional, o fomento à produção urbana de alimentos, o combate à fome e à desnutrição, combate ao desperdício de alimentos e a garantia do direito humano à alimentação adequada.

O Centro de Excelência do WFP e a Prefeitura de Osasco reconhecem e apoiam o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), o que requer uma aliança entre organizações intergovernamentais, governos, organizações não governamentais e entidades do setor privado. Assim, o objetivo da parceria é unir esforços e colaborar ativamente para a realização dos ODS, entre eles, o ODS 2 – Erradicação da Fome e Agricultura Sustentável.

Em 2021, Osasco recebeu premiação e menção honrosa do Estado de São Paulo por sua política de combate ao desperdício de alimentos, à fome e à desnutrição realizados pelo Banco de Alimentos no enfrentamento à pandemia da COVID-19, no Prêmio “Josué de Castro”. Foram mais de 110 mil kits de alimentos saudáveis distribuídos pelo Programa no último ano.

Ainda em 2021, foram criados o Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Osasco (Lei 5.155/2021), para fortalecer as ações do Banco de Alimentos, que atua com mais de 85 entidades do Terceiro Setor e possui parcerias com mais de 15 empresas, e o Programa “Nosso Futuro” (Lei 5.157/2021), destinado a conceder renda básica que promova a segurança alimentar e nutricional para crianças e adolescentes de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, combatendo a fome e a vulnerabilidade de crianças e adolescentes.

Em 2022 foram construídas duas hortas pedagógicas nas escolas municipais EMEF José Veríssimo de Matos e EMEF Dr. Francisco Manuel Lumbrales Carneiro e o objetivo desta parceria é aprofundar os impactos no aprendizado e na alimentação dos alunos, assim como na comunidade escolar, para se tornar modelo referência para o país.

A parceria para a construção das hortas pedagógicas nas escolas municipais, além da Secretaria de Educação e do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional/Banco de Alimentos, tem o apoio da empresa iFood, que possui sede em Osasco, do Pé de Feijão e do Prato Verde Sustentável, organizações e projetos de impacto socioambiental.

Sobre o WFP – O Programa Mundial de Alimentos (WFP) recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2020. É a maior agência humanitária das Nações Unidas, salvando vidas em emergências e, por meio da assistência alimentar e de projetos de segurança alimentar e nutricional, contribui para a paz, estabilidade e prosperidade das pessoas que se recuperam de conflitos, de desastres e do impacto das mudanças climáticas.

O Centro de Excelência contra a Fome é fruto de uma parceria entre o WFP e o governo brasileiro. A missão do Centro de Excelência é apoiar países em desenvolvimento na criação e implementação de soluções sustentáveis ​​contra a fome a partir da utilização das experiências exitosas desenvolvidas no Brasil, e atua também como um fórum global para o diálogo político e aprendizagem sobre alimentação escolar, agricultura familiar, nutrição e atividades relacionadas à segurança alimentar.