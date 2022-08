GCM divulga balanço de ações do primeiro semestre

Texto: Olga Liotta

Foto: Marcelo Deck

A Guarda Civil Municipal de Osasco (GCM), vinculada à Secretaria de Segurança e Controle Urbano (Secontru), atendeu no primeiro semestre de 2022, 4.397 ocorrências, fez 1.598 abordagens e averiguações de suspeitos e realizou 11.567 rondas pelos bairros da cidade.

Os registros marcam ainda 3.031 rondas realizadas pela Guardiã Maria da Penha e 61 ocorrências de violência doméstica atendidas, 1.212 rondas em unidades de ensino, 209 auxílios ao público e 1.154 apoio a outros órgãos.

Do resultado geral, constam ainda o registro de 52 roubo/furto, 88 veículos irregulares recolhidos, 70 bloqueios executados, 36 autos localizados/ devolvidos e 10 foragidos da justiça capturados.

“O balanço integra os registros de Estatística Semestral da GCM”, explicou o comandante Miguel Maidana. “Esses números mostram o quanto a GCM Osasco tem se empenhado em favor da população e também o quanto os investimentos feitos pela administração em segurança pública estão potencializando as ações da GCM”.

O coronel Virgolino reforçou. “A nossa GCM vem trabalhando fortemente e diuturnamente na prevenção, realizando diversas ações na cidade, como bloqueios, Amanhecer Seguro, fiscalizações dos ferros velhos para inibir delitos de furto. Trabalhamos também em grandes eventos e, principalmente, acolhendo e aparando as pessoas que necessitam do trabalho da Guarda. Seja por meio das viaturas de patrulhamento, ROMO, ROMU, Guardiã Maria da Penha, dando segurança às mulheres vítimas de violência, com medidas protetivas, e as nossas rondas escolares, que fazem a socialização nos próprios escolares. Muito dos resultados positivos deve-se aos investimentos realizados pela gestão do prefeito Rogério Lins”.