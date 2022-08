Osasco realiza Copa de Hapkido

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, realizará no domingo, 07/08, a Copa de Hapkido no Ginásio Esportivo Sebastião Rafael da Silva (Centro Poliesportivo Geodésico), na Cidade das Flores, com entrada gratuita.

O evento terá início às 9h, com a abertura oficial às 12h. Participarão as cidades de Caraguatatuba, Jacareí, Taboão da Serra, Santa Isabel, Piracicaba e Guarulhos. Na última edição em 2019, a cidade de Caraguatatuba sagrou-se campeã por equipes.

Serão aproximadamente 200 atletas, divididos em 4 categorias: infantil, juvenil, adulto e máster, com competições de lutas por pontos e demonstração de salto em distância e defesa pessoal.

“Agradeço ao prefeito Rogério Lins e ao secretário Rodolfo Cara por todo apoio e incentivo para realização de mais uma edição da Copa de Hapkido”, disse o mestre Edivaldo Peixoto, um dos organizadores do evento.

O secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara, salientou a importância de reunir os atletas novamente. “Serão 45 atletas que representarão Osasco, depois do período pandêmico. Esperamos que seja um grande espetáculo para todos”.