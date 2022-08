Atleta de jiu-jitsu conquista 3 medalhas de ouro no RJ

Texto: Giane Vieira

A atleta Carina Santi, representante do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, conquistou dia 29/07 o ouro na categoria até 95 k em competição realizada pela etapa ABU Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu Word Tour, no Rio de Janeiro.

No dia 30/7, também na capital fluminense, pelo Campeonato Internacional de Masters e Seniores de Jiu-Jitsu, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu, a atleta conquistou duas medalhas de ouro nas categorias acima de 79 k e no Absoluto (sem categoria de peso).

O próximo desafio da atleta será dia 14/8 no Campeonato Brasileiro Jiu-Jitsu Sem Kimono (No-Gi), também no Rio.

Carina é lutadora de grande expressão e tem vários títulos no currículo, entre os quais o de bicampeã europeia 2018/2019 pela IBJJF; vice-campeã Pan-americana 2018 pela IBJJF; 3ª colocada no Campeonato Mundial 2018 pela IBJJF; tricampeã Brasileira Sem Kimono pela CBJJ; campeã Brasileira Absoluto Sem Kimono; vice-campeã Brasileira Sem Kimono Absoluto; campeã Pan-americana pela CBJJE; vice-campeã Brasileira; bicampeã Brasileira; vice-campeã Mundial pela IBJJF; três vezes medalha de bronze no Pan-americano pela IBJJF; duas vezes vice-campeã Mundial pela CBJJE e oito vezes campeã Paulista.

Mesmo com tantos títulos, a atleta diz que sente ainda hoje um certo preconceito no esporte por ser mãe e mulher. “Creio que por sermos mulheres enfrentaremos preconceito praticamente o tempo todo. Mas principalmente após o nascimento dos meus filhos, observei que tem sido cada vez mais difícil conseguir patrocinadores. A Secretaria de Esportes de Osasco me acolheu com o bolsa atleta, que me ajuda muito”.

“Nossa representante tem um nível técnico altíssimo. Está de parabéns. Tenho certeza que ano que vem estará no Campeonato Brasileiro Adulto”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.