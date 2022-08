Relatório aponta número de cães e gatos apreendidos na cidade

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

Relatório do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Prefeitura de Osasco aponta que ao longo do ano de 2021 foram aprendidos 1.327 cães na cidade. Já nos primeiros seis meses de 2022 (janeiro a junho) foram 972. Os números se referem a todas as ordens de serviço abertas dando conta das queixas de animais soltos nas ruas.

O documento aponta ainda que, na contramão dos abandonos, os osasquenses vêm se mostrando solidários e estão adotando cães e gatos na Feirinha do Bem-Estar Animal, que acontece regularmente em alguns pontos da cidade, como no estacionamento da Prefeitura ou no Calçadão da Rua Antônio Agú, próximo ao Shopping Osasco Plaza. Em 2021 foram adotados 115 cães e, nos seis primeiros meses de 2022, 17.

Já o total de gatos apreendidos em 2021 foi de 400 e de adotados, 139. De janeiro a junho deste ano, foram apreendidos 299 e adotados 50.