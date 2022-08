Pets de Osasco contam com serviço de teletriagem

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

Os pets de Osasco atendidos gratuitamente nas duas unidades do Hospital Veterinário de Osasco (Jardim Wilson e Parque Mazzei) contam desde abril deste ano com um novo serviço, a teletriagem, um método mais rápido de atendimento online, que pode ser usado em casos menos graves ou em retorno de exames.

Para acessar o serviço, basta o dono do animal acessar os canais disponíveis – (https://hospitalveterinariopublico.com.br/) ou (11) 93352-0196 – para que o pet passe por uma espécie de pré-consulta online. Caso seja necessário, o veterinário pode orientar o comparecimento presencial.

Desde que o serviço foi implantado, foram realizados 503 atendimentos, sendo 115 em abril, 116 em maio, 124 em junho e 148 em julho. Os números levam em conta, em cada um dos meses, a quantidade de casos encaminhados, retorno (presencial) e novos atendimentos.

A unidade do Parque Mazzei (Avenida Lourenço Belloli, 1.480, na zona Norte) atende casos de alta complexidade, com clínica geral, três centros cirúrgicos (tecidos moles, ortopédico e geral), raio-x, exames de imagem e de laboratório clínico.

A unidade Manchinha, no Jardim Wilson (na Avenida Franz Voegeli, 930, na zona Sul), atende apenas casos de baixa complexidade.

De acordo com relatório do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, passaram por consultas nos seis primeiros meses de 2022, nos dois hospitais veterinários municipais, 11.181 animais. Foram feitos ainda 35.308 serviços laboratoriais, 25.266 administrações de medicação e 1.227 cirurgias, entre outros procedimentos.

As duas unidades do Hospital Veterinário oferecem consultas gratuitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e são administradas pela Associação de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa), sob supervisão do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal.

As consultas na unidade da zona Norte são feitas ou por encaminhamento da unidade Manchinha ou diretamente no local. O sistema de atendimento nos dois hospitais é feito por meio de distribuição de senhas, a partir das 7h30.