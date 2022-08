Osasquense é campeã no Tennis Tour UTR 2022

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

As atletas Nicolly Ferreira e Gabriela Yamate, 8 anos, integrantes do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, participaram na última semana de julho das três etapas do Tennis Tour UTR 2022, realizado na Academia Tênis & Cia, em Santo André, no ABC paulista.

A tenista Nicolly foi vice-campeã na 1ª etapa. Perdeu na final para Beatriz Verdial, de Campinas, por 2 sets a 1. Na 2° etapa, foi campeã e derrotou Beatriz Verdial, por 2 sets a 0.

Na 3ª etapa (final) jogou contra a amiga de equipe e também atleta de Osasco, Gabriela Yamate, e foi campeã vencendo por 2 sets 0.

“Nicolly era a cabeça desse torneio e confirmou seu favoritismo ao chegar às três finais com esses resultados. Ambas as atletas somaram pontos importantes para o ranking mundial da UTR”, mencionou o técnico Renato Messias.