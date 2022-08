 Boxe conquista ouro, prata e bronze no Paulista infantil

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

A equipe osasquense de Boxe se dividiu em duas competições, entre os dias 3 e 17/7, como o Campeonato Brasileiro de Boxe, em competição chancelada pela Confederação Brasileira de Boxe, no Rio de Janeiro, e o Campeonato Paulista Infantil de Boxe, promovida pela Federação de Boxe do Estado, realizado em Mogi das Cruzes, no interior paulista.

Na disputa do Brasileiro, Elvis Gomes (+ 92 kg), integrante do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, e Pamela Aparecida (- 54 kg) representaram Osasco, mas não avançaram às finais.

Pelo Paulista, a equipe foi representada por quatro atletas e conquistou três medalhas. Cláudio Souza (- 60 kg) foi ouro, Felipe Moreira (- 36 kg), prata, e Emanuel Davi (- 50 kg), bronze. Miguel Rosário (- 54 kg) foi o último integrante da equipe a competir, mas não conseguiu chegar ao pódio.

Em agosto, a equipe se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro de Boxe Cadete e Juvenil, que será realizado em setembro, em Foz do Iguaçu, Paraná.

“Foi uma experiência incrível. Infelizmente não conseguimos ir longe no Brasileiro, mas é muito bom estarmos entre os melhores do estado e do País”, avaliou o técnico Everaldo “Carrasco” Silva.