Encontro do mutirão reúne moradores do Santo Antônio e Jardim Roberto

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e secretários municipais se reuniram com moradores do Jardim Santo Antônio e Jardim Roberto, terça-feira, 02/08, no Centro Educacional Unificado (CEU) José Saramago, para falar das ações de zeladoria do Mutirão Amor por Osasco iniciadas nesses bairros um dia antes e que se estenderão até o próximo sábado, 06/08, com serviços como poda de árvore, limpeza de bueiros e bocas de lobo, tapa-buraco e remoção de entulho e de veículos abandonados em vias públicas, entre outros.

Durante a reunião, na qual os moradores apresentaram suas demandas, o prefeito falou das benfeitorias realizadas nesses dois bairros nos últimos anos, como a reforma das áreas de atividades culturais, esportivas e de lazer do próprio CEU, do velório do Cemitério Santo Antônio, da UBS Luciano Rodrigues Costa (Jardim Roberto) e da creche Irmã Maria Benedita Conceição, reativação do Portal do Trabalhador do Santo Antônio, instalação de lâmpadas de LED e recapeamento de ruas e avenidas.

Também aproveitou a ocasião para pedir à população que ajude a manter a cidade limpa e não jogue lixo e entulho em vias públicas e terrenos baldios. “A Prefeitura faz a obrigação dela, mas é preciso que todos entendam que manter a cidade limpa é uma tarefa de todos, porque o acúmulo de lixo e entulho contribui para a proliferação de roedores e escorpiões”, orientou.

O serviço de remoção de entulho pode ser solicitado pelo telefone 156 da prefeitura. Os rejeitos sólidos também podem ser levados diretamente pelo cidadão aos Ecopontos da cidade, que recebem sobras de material de construção em pequenas quantidades e utensílios para reciclagem, como garrafas PET, vidros, plástico e papelão (confira os endereços no final desse texto).

Rogério Lins também falou de outras benfeitorias da prefeitura no município, como a construção de creches, entre elas o Mundo da Criança da zona Norte, entregue mês passado com 1.300 vagas no Jardim Piratininga; reforma de escolas e Unidades Básicas de Saúde; instalação de lâmpadas de LED em praças e vias públicas; pavimentação de ruas e avenidas por meio do Programa Asfalto Novo; ampliação do efetivo da Guarda Civil Municipal; e criação do programa Nosso Futuro (de transferência de renda), que atende atualmente cerca de 30 mil famílias em situação de vulnerabilidade social.

Informou ainda sobre a construção do Hospital da Criança e da Mulher (Jardim Piratininga), da nova alça de acesso a Osasco pelo km 15 da Rodovia Castello Branco e do Polo Tecnológico (Vila Yara) que, em parceria com empresas, fará a capacitação de jovens da cidade. “Muitas empresas desse setor (tecnologia) vieram para a nossa cidade nos últimos anos e geraram muitas vagas. Por isso, estamos construindo esse Polo Tecnológico, porque queremos qualificar nossos jovens para esse mercado”, disse.

Ao fim do encontro, a professora do CEU José Saramago, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Elaine Romanha, apresentou ao chefe do Executivo uma carta com sugestões dos próprios alunos para melhorias no Santo Antônio, Jardim Roberto e bairros vizinhos. Solicitou ainda que no CEU seja implantado o ensino fundamental 2, para evitar que os alunos da EJA (as aulas acontecem à noite) tenham que se deslocar para outras unidades, distantes de suas residências, para darem prosseguimento aos estudos. A unidade oferece no momento apenas o fundamental 1.

De acordo com o secretário de Educação, Cláudio Piteri, Osasco conta no momento com apenas dois polos de fundamental 2, um no Jardim Cipava (zona Sul) e outro no Jardim Elvira (zona Norte). “Estamos reivindicando (à diretoria de ensino da Secretaria de Educação do governo do Estado) a criação de mais dois polos, um na zona Norte e outro na zona Sul, por conta dessa dificuldade de locomoção dos alunos”, adiantou Piteri.

Nas reuniões do mutirão, iniciadas em maio pelo Jardim D’Abril e que ocorrerão nos próximos meses em outros bairros, os munícipes podem apresentar reivindicações e sugestões para melhorias locais.

Relação dos ecopontos e miniecopontos:

Ecopontos

Jardim Mutinga – Avenida Ônix, 783.

Novo Osasco – Rua Theodoro de Souza Brandão, 1.020.

Jaguaribe – Rua Fernando Miolin Filho, 150.

Helena Maria – Rua Belarmino Alves da Silva, esquina com a Rua Walt Disney.

Miniecopontos

Adalgisa – Rua Octávio Catelani, s/nº, esquina com a Rua Rui Alvarenga.

Bandeiras – Rua João Guimarães Rosa, 220.

Munhoz Jr. – Rua Erva Cidreira, altura do número 80.