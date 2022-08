Prefeito assina termo de permissão de uso de creche  

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Fernanda Cazarinni

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, assinou na manhã de quarta-feira, 03/02, o Termo de Permissão de Uso da Associação Solidária Crescendo Cidadã I. A creche é uma das escolas parceiras da Prefeitura e atende crianças do Jardim Açucará e região.

Atualmente a unidade conta com 69 alunos, mas com a ampliação, ganhou duas novas salas, com isso até setembro, sua capacidade de atendimento passará para 100 crianças. De acordo com o prefeito, a novidade é que os pequenos das creches conveniadas também receberão os mesmos benefícios dos alunos da rede municipal, como uniformes e kit de materiais escolares. O pedido que originou esse novo serviço, partiu da vereadora Cristiane Celegato.

O prefeito Rogério Lins falou sobre a importância do trabalho de cada profissional da unidade. “Fico muito feliz em assinar o termo de permissão de uso, porque aqui a gente cuida do maior patrimônio das famílias osasquenses, que são seus filhos e essa unidade exala amor”.

Também prestigiaram o evento, o vereador Batista Comunidade, os secretários municipais Sérgio Di Nizo (Governo) e Cláudio Piteri (Educação), além dos padres Sérgio e Mário.