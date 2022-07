 Ginasta osasquense conquista ouro no pan-americano

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

A ginasta osasquense Laura Gamboa conquistou 3 medalhas de ouro nas provas de conjunto de 5 cordas, conjunto de 5 bolas e no individual geral no Campeonato Pan-Americano Adulto e Juvenil de Ginástica Rítmica, realizado no Rio de Janeiro, de 5 a 10/07. A competição é homologada pela União Pan-Americana de Ginástica e classificatória para os campeonatos mundiais de 2022. Cerca de 300 atletas de 15 países participaram do evento.

Laura competiu na categoria Juvenil (até 15 anos). Foi o primeiro pan-americano da atleta, um dos destaques da competição. Ela é atleta da Seleção Brasileira e, em agosto, viaja para Aracajú para iniciar a preparação para o Campeonato Sul-Americano, que acontece em dezembro, na Colômbia. Em março do ano que vem ela participa do Campeonato Mundial Juvenil.

A ginasta é contemplada pelo programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco e treina na Escola de Ginástica Rítmica da cidade, que oferece aulas gratuitas para os munícipes de várias faixas etárias.