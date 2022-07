Magia do cinema encanta crianças do Portal D’Oeste

Imagens: Marcelo Deck

As férias de julho ficarão na memória de centenas de crianças do Portal D’Oeste, zona Norte de Osasco, que participaram do projeto Cine Cidade, uma parceria entre a prefeitura e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Economia Criativa, e que conta com apoio da CAEDU e Programa de Ação Cultural. O projeto leva a magia do cinema às comunidades. A sala de cinema funciona dentro de uma carreta adaptada.

Em Osasco, a carreta do cinema estacionou nos dias 26 e 27/7, das 8h às 19h, exibindo 15 sessões de cinema, atendendo 79 crianças por sessão. Além do filme, elas também receberam pipocas e refrigerantes gratuitos.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado do secretário de Cultura, Cláudio da Locadora, e do adjunto Paulinho Samba de Rua, prestigiou o evento e conversou com as crianças.

“O brilho no olhinho de alguns que nunca tinham ido ao cinema não tem preço! Seguimos nossa missão! Deus abençoe nossa cidade!”, comentou o chefe do Executivo.

Na programação do Cine Cidade estavam os filmes WiFi Ralph, Allandin, Dumbo, O Rei Leão, Frozen, Moana e Os Incríveis, entre outros.

O produtor de eventos da Carreta, Adriano Santos, explicou que a Caedu, patrocinadora do projeto, faz a análise dos bairros e cidades que ela pretende atender.

“A proposta do Cine Cidade é levar lazer e cultura à população do entorno das cidades onde a Caedu atua com filmes que foram sucesso no cinema. Essa é uma ação dentro dos pilares de estratégia social da empresa”, explicou.