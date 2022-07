Moradores de Quitaúna e São Pedro prestigiam encontro do Mutirão Amor por Osasco

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

Acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, o prefeito Rogério Lins e secretários municipais se reuniram terça-feira, 26/7, com moradores de Quitaúna e Jardim São Pedro, na Emef Deputado Alfredo Farhat, para falar das ações de zeladoria do Mutirão Amor por Osasco que se iniciaram nesses bairros um dia antes e que se estenderão até o próximo sábado, 30/7, com serviços como poda de árvore, limpeza de bueiros e bocas de lobo, tapa-buraco e remoção de entulho e de veículos abandonados em vias públicas, entre outros.

Durante a reunião, na qual os moradores apresentaram suas demandas, o prefeito apresentou benfeitorias já realizadas nesses dois bairros nos últimos anos, entre as quais a entrega do Viaduto Pedro Lins Wanderley (para acesso de moradores do Conjunto Habitacional Miguel Costa), revitalização da Praça Gumercindo Bendinelli, instalação de gramado sintético no campo do São Pedro, reforma da Praça Fenelon Fernandes Teixeira, ampliação e reforma da creche Hermínio Lopes e construção da creche Pedro Alves de Oliveira, modelo em sustentabilidade.

Rogério Lins também falou de outras benfeitorias da prefeitura na cidade, como a construção de creches, entre elas o Mundo da Criança da zona Norte, entregue há poucos dias com 1.300 vagas; reforma de escolas e Unidades Básicas de Saúde; instalação de lâmpadas de LED em praças e vias públicas; pavimentação de ruas e avenidas por meio do Programa Asfalto Novo; ampliação do efetivo da Guarda Civil Municipal; e criação do programa Nosso Futuro (de transferência de renda), que atende atualmente cerca de 36 mil famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

“É ouvindo as demandas e sugestões de vocês que sabemos o que precisa ser feito para melhorar a cidade. Já fizemos muitas coisas, mas sabemos que muito ainda precisa ser feito”, comentou o chefe do Executivo, que também pediu a colaboração dos munícipes para que ajudem a manter a cidade limpa. “Não adianta a prefeitura limpar num dia e no outro as pessoas jogarem entulho (nas calçadas e terrenos baldios). A prefeitura faz o que é obrigação dela fazer, mas as pessoas também precisam ajudar nisso. É um dever de todos”.

O serviço de remoção de entulho pode ser solicitado pelo telefone 156 da prefeitura. Os rejeitos sólidos também podem ser levados diretamente pelo cidadão aos Ecopontos da cidade, que recebem sobras de material de construção em pequenas quantidades e utensílios para reciclagem, como garrafas PET, vidros, plástico e papelão (confira endereços abaixo).

Nas reuniões do mutirão, iniciadas em maio pelo Jardim D’Abril e que ocorrerão nos próximos meses em outros bairros, os munícipes podem apresentar reivindicações e sugestões para melhorias locais.

Confira abaixo a relação dos ecopontos e miniecopontos:

Ecopontos

Jardim Mutinga – Avenida Ônix, 783.

Novo Osasco – Rua Theodoro de Souza Brandão, 1.020.

Jaguaribe – Rua Fernando Miolin Filho, 150.

Helena Maria – Rua Belarmino Alves da Silva, esquina com a Rua Walt Disney.

Miniecopontos

Adalgisa – Rua Octávio Catelani, s/nº, esquina com a Rua Rui Alvarenga.

Bandeiras – Rua João Guimarães Rosa, 220.

Munhoz Jr. Rua Erva Cidreira, altura do número 80.