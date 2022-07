Banco de Alimentos de Osasco arrecada mais de 774 toneladas de alimentos no primeiro semestre de 2022

Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

O Banco de Alimentos de Osasco, vinculado ao Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura, arrecadou 774.810,15 kg (aproximadamente 774 toneladas) de alimentos e gêneros não alimentícios no primeiro semestre de 2022 (janeiro a junho). O balanço consta no Relatório Técnico de Atividades (RTA), encaminhado recentemente ao Ministério da Cidadania.

Ao longo desse período, foram distribuídos aproximadamente 62 mil kits de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social e em situação de insegurança alimentar, por meio de 87 entidades sociais e instituições sem fins lucrativos parceiras.

“Todos os alimentos arrecadados são resultado do trabalho de captação da equipe do Banco de Alimentos, dentro da política de combate ao desperdício de alimentos, conforme Plano Municipal de Segurança Alimentar, junto a mais de 15 empresas doadoras”, explicou João Perez, diretor do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional.

O Banco de Alimentos pertence ao Comitê Gestor da Rede Brasileira de Bancos de Alimentos, órgão de assessoramento do Ministério da Cidadania.

Também integra ao Programa Cesta Verde (Alimenta Brasil), parceria entre Prefeitura de Osasco, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e Ministério da Cidadania, de fomento à agricultura familiar.

Todas as doações ao Banco de Alimentos são isentas de encargos e tributos, como o ICMS.

Além disso, o Banco de Alimentos atua dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU) e também promove o fomento à agricultura urbana por meio de hortas urbanas (inclusive hortas pedagógicas em escolas municipais), parceria com a Fazenda Urbana do iFood (Vila Yara), e com horta urbana própria, em sua sede na Vila Pestana (Avenida General Pedro Pinho, 1340), produzindo alimentos livres de agrotóxicos.

Atualmente, o Banco de Alimentos possui parcerias com 87 entidades e instituições sem fins lucrativos e 2 Universidades (Anhanguera e São Judas Tadeu), além das empresas doadoras e órgãos públicos (federal e estadual) voltados à segurança alimentar e nutricional.