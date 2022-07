Centro de Diagnósticos de Osasco realizou mais de 130 mil exames no 1º semestre

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado do secretário de Planejamento e Gestão e interino de Comunicação, Eder Máximo, visitou na manhã de quarta-feira, 20, as dependências do Centro de Diagnósticos de Osasco, localizado na Rua Cônego Afonso, 57, Centro.

De acordo com balanço apresentado pelos gestores, a unidade realizou somente no primeiro semestre deste ano, por meio do SUS, mais de 130 mil exames entre tomografias, mamografias, raio-x, ressonâncias e ultrassonografias, sendo uma média mensal de 1,7 mil mamografias, 400 ressonâncias, 6 mil ultrassonografias, 700 tomografias e outros 10 mil exames de raio-x .

A unidade é exclusiva para atendimento aos munícipes de Osasco e foi equipada com o que existe de mais moderno na área de saúde, sendo um aparelho de ressonância magnética de 1,5T de última geração, um aparelho de tomografia computadorizada Multislice de 64 canais, dois aparelhos de mamografia com digitalização e com tecnologia para que o exame seja o menos incômodo possível. Além disso há toda estrutura nas salas para melhor acolhimento da mulher, 11 aparelhos de ultrassonografia, sendo realizados ultrassons em todas as modalidades, incluindo Obstétrica Fetal e Vascular.

“A meta é zerar a fila de espera para exames do município até o final do ano e automatizar a marcação de exames pelo SUS na cidade”, destacou o prefeito Rogério Lins.