Prefeito visita laboratório de análises clínicas

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

Na quinta-feira, 21/7, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a secretária interina de Saúde, Suzete Souza Franco, estiveram na matriz da CientificaLab, em Alphaville, para visitar as instalações do laboratório que integra o Grupo Dasa – quinto maior grupo do mundo no segmento e líder no Brasil -, e que realiza os exames de análises clínicas da rede municipal de Osasco.

Lins foi recepcionado por Eduardo Câmara Rodrigues (superintendente de mercado público) e Audrei Bertini (gerente de núcleo técnico operacional).

“A parceria com a maior e melhor rede de laboratórios do Brasil possibilita a realização de até 300 mil exames por mês, mais de 10 mil por dia coletados nas nossas unidades a preço SUS”, ressaltou o prefeito Rogério Lins.

Ao todo, o laboratório realiza 308 tipos de exames. Os de maior demanda são hemograma, glicose, triglicérides, colesterol, Papanicolau e biópsias.

Os resultados de urgência e emergência ficam prontos em até duas horas e os demais exames de análises clínicas para diagnóstico em até 24 horas.

Outro diferencial dessa parceria é que os pacientes da rede têm acesso aos resultados dos exames laboratoriais pela internet, por meio de senha, no site da empresa (cientificalab.com.br) sem precisar sair de casa, do celular mesmo, com toda comodidade.

“A qualidade e a celeridade nos resultados dos exames proporcionaram mais eficiência ao atendimento, sendo reconhecido por todos os trabalhadores da saúde”, destacou a secretária Suzete.