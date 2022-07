Enxadristas osasquenses participam de torneio em Santa Catarina

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

A 6ª edição do Torneio de Xadrez de Inverno, realizado em Florianópolis, Santa Catarina, no período de 13 a 17/7, contou com a participação de 108 enxadristas, dentre eles cinco grandes mestres.

Representaram Osasco Renan Araújo, Vitor Carvalho e Ramon Santana, todos integrantes do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

No torneio, os três enxadristas osasquenses buscaram aumentar seu Rating Fide. Renan Araújo realizou uma primeira metade de competição muito boa, chegando a enfrentar o GM Darcy Lima, de quem perdeu, mas seu desempenho caiu em momentos decisivos da segunda metade da competição. Renan fez 5.0 pontos e terminou na 37ª colocação.

Vitor Carvalho realizou um torneio com mais regularidade, embora tenha caído um pouco no final. Seu ponto alto foi a vitória contra o MF Lucas Valle, na 6ª rodada. Ficou com a 31ª colocação e ganhou a premiação de melhor sub-14 do evento.

Já Ramon, ao contrário de Renan, não começou bem, mas fez uma boa segunda metade. Dos osasquenses, foi o que obteve o melhor desempenho. Fez 5.5 pontos, 29º colocado, conquistando 62 pontos de Rating Fide. De quebra, conquistou a primeira colocação de melhor jogador abaixo de 1.800 pontos de Rating.

“Nossos enxadristas nos enchem de orgulho. Não me canso de mencionar que todos treinam na nossa Escola Municipal de Xadrez França Garcia. Serviço gratuito a todos os munícipes interessados nessa arte”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.