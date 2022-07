Prefeitura integra 250 selecionados do Programa Bolsa do Povo

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE), realizou nesta quinta-feira, 21/07, a integração de 250 selecionados para o programa Bolsa do Povo Trabalho, do governo do Estado em parceria com a administração municipal. O encontro aconteceu no Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Avenida Marechal Rondon, 263, Centro). A atual edição do programa vai beneficiar um total de 444 munícipes. O prefeito Rogério Lins participou do encontro.

Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio de R$540,00 durante cinco meses, curso de qualificação profissional e apoio à empregabilidade e, em contrapartida, prestarão serviço nas unidades de saúde do munícipio, quatro horas diárias, cinco dias por semana.

Os colaboradores temporários devem escolher os cursos profissionalizantes ministrados pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), entre eles auxiliar de controle de produção e estoque, gestão administrativa, gestão de pessoas, organização de eventos, rotinas e serviços administrativos, e secretariado e recepção.

O prefeito Rogério Lins destacou que cada selecionado vai exercer uma função fundamental que é o de atender bem a todos os munícipes que procuram a rede de saúde. “A gente gosta de ser bem tratado com amor, carinho e atenção. Quero que vocês aproveitem a oportunidade que a vida está oferecendo porque, embora seja uma função temporária, ela pode abrir novas portas. Sempre é tempo de recomeçar, não desistam de seus sonhos”.