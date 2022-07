Prefeitura empossa novos servidores para área da educação

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

Na quinta-feira, 21/07, a Prefeitura de Osasco empossou 182 novos servidores efetivos que atuarão na Rede Municipal de Ensino. A integração foi realizada na Sala Osasco – “Sala Luiz Roberto Claudino da Silva”, com a presença do prefeito Rogério Lins e do secretário de Educação, Cláudio Piteri.

Tomaram posse 11 cozinheiros, 09 inspetores de escola, 80 professores, 42 serventes de escola e 16 zeladores. Na integração, os servidores receberam informações do departamento de Recursos Humanos sobre suas funções e benefícios.

O prefeito Rogério Lins desejou boas-vindas a todos. “Tenho certeza que teve muito esforço para vocês chegarem até aqui e é importante que saibam que farão parte de um governo amigo e acessível, para que juntos a gente possa construir um serviço público cada vez melhor”.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, fez questão de salientar a importância dos novos servidores na educação. “Não importa a área que você vai atuar, tenha a certeza de que você está cooperando para mudar o presente e o futuro de alguém”.