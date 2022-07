Prefeito lista investimentos feitos na zona Norte em encontro com moradores no Helena Maria

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

Osasco nunca recebeu em sua história recente tantos investimentos na zona Norte como no momento. Uma síntese das ações de desenvolvimento daquela região da cidade foi apresentada pelo prefeito Rogério Lins a moradores do Helena Maria, Baronesa e bairros vizinhos durante reunião do Mutirão Amor por Osasco. Participaram do encontro, na Emef Pastor Josias Baptista, secretários municipais e vereadores.

No mutirão, que ocorre nesses bairros de segunda-feira, 18/07, a sábado, 23/07, serão realizados serviços como poda de árvore, limpeza de bueiros e bocas de lobo, tapa-buraco, remoção de entulho e de veículos abandonados em vias públicas.

Nos últimos quatro anos, a zona Norte ganhou novas creches (a maior delas, o Mundo da Criança, com 1.300 vagas, no Jardim Piratininga, foi entregue sábado 16/7); uma unidade do Portal do Trabalhador e o novo velório (ambos no Helena Maria); canalização do Braço Morto do Rio Tietê (entre Baronesa, Rochdale e Canaã); a Fábrica de Cultura 4.0 (Rochdale); construção do Boulevard Marino Pedro Nicoletti; e reforma do Ginásio de Esportes Henrique Alves, no Baronesa, entre outros.

Em breve, aquela região também contará com a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Baronesa (início das obras previsto para agosto deste ano); uma nova ponte ligando a zona Norte à zona Sul (entre o final da Avenida Brasil, no Rochdale, e a Avenida Marechal Rondon, centro); e o Hospital da Criança e da Mulher, que deverá ser concluído até o final deste ano.

Segundo Rogério Lins, os investimentos na cidade como um todo e, em especial na zona Norte, são fruto da vinda de novas empresas de grande porte, por conta da implementação de novas políticas fiscais.

“Nos últimos anos, a cidade perdeu dezenas de empresas. Mas agora outras estão vindo, principalmente no setor de tecnologia. Por isso, estamos investindo na formação de nossos munícipes (em breve será entregue o Polo Tecnológico, que abrigará cursos em parceria com empresas) para que a cidade continue se desenvolvendo. Um governo só faz sentido quando atua para distribuir a riqueza entre seus cidadãos”, avalia o prefeito.

Durante a reunião, na qual os moradores apresentaram demandas como poda de árvore, melhorias em vias públicas e no transporte de passageiros, Lins informou ainda sobre algumas das melhorias já realizadas na cidade, como reforma de escolas e Unidades Básicas de Saúde; instalação de lâmpadas de LED em vias públicas; gramado sintético em 15 campos de futebol; e criação do programa Nosso Futuro (de transferência de renda), que atende atualmente cerca de 36 mil famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Nas reuniões do mutirão, iniciadas em maio pelo Jardim D’Abril e que ocorrerão nos próximos meses em outros bairros, os munícipes podem apresentar reivindicações e sugestões para melhorias locais.