Prefeito de Osasco entrega a maior creche do País  

Texto: Marco Borba e Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco inaugurou no sábado, 16/7, no Jardim Piratininga (Avenida Getúlio Vargas, 990, na zona Norte), o Mundo da Criança, maior creche do Brasil e que vai atender em período integral mais de 1.300 alunos, de 4 meses a 4 anos (berçário 1 e 2 e maternal 1 e 2). O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, descerrou a placa juntamente com os secretários de Educação Cláudio Piteri (titular) e José Toste (adjunto), do presidente da Fito, José Carlos Pedroso, vereadores, autoridades locais, as diretoras Roseli C. Dezotti (geral) e Mailise H. Herrerias (unidade), o coordenador de TI, Leandro Rodrigues, entre outros.

“O sonho transformou-se em realidade. Entregamos a maior creche do Brasil, com 1.300 vagas em período integral e amplo complexo de lazer. Tem amor em cada pedacinho dessa unidade. Quando assumi a gestão tínhamos um déficit de quase 12 mil vagas em creches na cidade, hoje, com essa entrega, teremos um déficit de 2 mil e não vamos parar de trabalhar enquanto não zerarmos a fila de vagas por creche em Osasco. Que Deus nos permita seguir nessa nossa missão de fazermos de Osasco uma cidade cada vez melhor!”, ressaltou o prefeito durante discurso.

A maior creche do País recebeu o nome do professor Guaçu Piteri (in memoriam), ex-deputado estadual e ex-prefeito de Osasco, pai do atual secretário de Educação, Cláudio Piteri. Emocionado, Cláudio, que estava acompanhado de sua família, agradeceu o carinho do prefeito Rogério Lins e o apoio da Câmara Municipal pela homenagem.

“A vida da gente impõe desafios e momentos inesquecíveis. Quem teve a oportunidade de conviver com o Guaçu Piteri, conheceu um homem de várias facetas: figura pública, amigo, homem que honrava a palavra, Guaçu esposo, pai, sogro e avô, sempre amoroso com todos. Há 1 ano e um mês ele nos deixou. Obrigado, prefeito Rogério Lins, por estar sempre do meu lado. A Fito e o Ito foram duas instituições que meu pai tinha orgulho de ter criado enquanto prefeito do município, porque proporcionou a inclusão de milhares de jovens no mercado de trabalho. E, agora que estou secretário de Educação de seu governo, tenho orgulho de saber que estamos dando um salto de qualidade no ensino infantil. As crianças terão aqui um atendimento com tudo de melhor do ponto de vista da Educação. Sabemos do esforço que foi para entregar essa creche, então conte sempre com meu apoio”, reforçou Piteri.

O prefeito Rogério Lins e a primeira-dama, Aline Lins, entregaram à família um quadro de Guaçu Piteri pintado pela artista plástica, Gladys Ometto. O secretário agradeceu o presente, ressaltando que agora seus pais estarão juntos aqui e por toda a eternidade”, fazendo referência aos seus nomes eternizados na creche e na rua ao lado da creche, Guaçu Piteri e Graciela Flores Piteri, respectivamente”.

O evento contou com diversas atrações para toda a família, com plantio de mudas de árvores, animação com personagens infantis, tour com a comunidade pela escola, apresentações com a Orquestra da Fito e o Conservatório de Música e Dança Villa Lobos, entre outros.

Samara S. Silva, mãe da Flora S.Silva, de 3 anos, aprovou a nova Creche Guaçi Piteri. “São vários fatores que me agradam: é mais perto da minha residência (IAPI), a creche é bem maior, a escola vai ser tecnológica, ela vai ter mais oportunidades, então creio que isso ampliará o conhecimento dela e das crianças daqui”.

Infraestrutura

O projeto da creche Mundo da Criança – Guaçu Piteri foi concebido visando a sustentabilidade do prédio, que conta com captação de água de chuva para reuso (28 mil litros), tratamento de esgoto (33 mil litros) e cerca de mil metros quadrados de cobertura com painéis para captação de energia solar.

A quantidade de energia gerada vai depender da incidência de sol, mas estima-se que chegue a cerca de 25 kwh (quilowatts hora). A estrutura também prima pela acessibilidade. Os corredores (interno e externo) têm piso rodo-tátil e os banheiros adaptados para PCDs (pessoas com deficiência).

As janelas das salas receberam placas de isolamento acústico para evitar o ruído externo, em razão da proximidade da escola com a avenida e um conjunto habitacional. O prédio também terá gerador mecânico de 450 quilovolt ampere que será acionado em caso de falta de energia elétrica.

As atividades recreativas estão garantidas com a instalação de três miniparques temáticos (Castelo, Aquaplay e Floresta), uma miniquadra de futebol com grama natural e duas quadras poliesportivas que poderão ser usadas pela comunidade local.

Em uma área de 1.500 m² vai funcionar a horta da escola, onde serão plantados hortaliças e legumes para uso da própria comunidade escolar.

A creche tem 70 salas, sendo 38 de aula, berçário, fraldários, sala de amamentação, lactário, ambulatórios, duas salas de informática, uma sala multimídia, sala de professores, secretaria, almoxarifados e brinquedoteca, dois solários (um coberto e um a céu aberto), cozinha, padaria, refeitório, playground, anfiteatro com capacidade para 100 pessoas e vestiários. A creche oferecerá ensino do Sistema Positivo, mais de 6 mil refeições por dia atendendo às crianças em período integral.

Esta é a segunda unidade do Mundo da Criança entregue pela Administração com instalações sustentáveis. A primeira, no Jardim das Flores, zona Sul, foi inaugurada em fevereiro de 2020.

Além dessas duas unidades, a Creche Pedro Alves de Oliveira, no Jardim São Pedro, entregue em 2017, também é modelo em sustentabilidade. Cada ponto do prédio foi pensado para melhor aproveitamento do ambiente, para favorecer a entrada de luz e ventilação interna, painéis solares fotovoltaicos para utilização de energia solar, instalação de torneiras com temporizador, sistema de captação e reuso de água da chuva, além de uma área livre e permeável.

Outros depoimentos

O casal Marinalva dos S. Magalhães e José N. da Silva, não são de Osasco. Ela é do Butantã, e ele de Embú das Artes. Souberam da inauguração pelas redes sociais e amigos osasquenses e resolveram conhecer a creche. “Estamos encantados com tudo. Nos surpreendemos com o investimento feito na infraestrutura e o foco na criança, pois é a partir da primeira infância que começa o desenvolvimento e aqui elas terão muitos estímulos”, comentou Marinalva.

Fabiana Patrzyck, coordenadora pedagógica no Sistema Positivo de Ensino, explicou que a creche atenderá três grupos distintos na proposta pedagógica, sempre atuando com a aprendizagem ativa, onde o aluno é o protagonista: 4 a 18 meses (grupo 1); 18 a 24 meses (grupo dois), e a partir de 3 anos (grupo 3).

O morador do Aliança, James S. P. Araújo, estava acompanhado da esposa, dos sobrinhos e da filha, que vai ser uma das alunas da unidade. “Estamos muito contentes com essa iniciativa. Temos por certo que ela terá um ensino de qualidade”, comentou.

Graciele M. Santos, do Rochdale, é mãe da aluna Alice, de 2 anos e 8 meses. Ela comemorou ter conseguido matricular a filha no Mundo da Criança Zona Norte. “Achei incrível. É algo novo e espero que cumpra toda a proposta pedagógica. A creche está espetacular e acho que vai ser uma das melhores”, enfatizou.