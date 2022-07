Projeto Férias leva animação e cultura às crianças no CEU José Saramago

Imagem: Divulgação

O Bloco Esportivo e Cultural do CEU José Saramago iniciou na quarta-feira, 13 de julho, sua primeira edição do “Férias no CEU”, projeto que oferece, durante o recesso escolar, oficinas culturais e outras atrações, gratuitamente, às crianças e familiares do entorno da unidade, incluindo os alunos da EMEI/EMEF do CEU.

São oficinas de Circo, Dança, Hip Hop/Grafite, Capoeira, Violino e Contrabaixo. A diversão também é garantida pelos brinquedos infláveis, pintura de rosto, esculturas de bexiga e pela distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

E o melhor, tudo sob acompanhamento de profissionais altamente qualificados, o que garante aos participantes aproveitamento integral de cada momento. A brincadeira se torna aprendizado, e um mundo novo cheio de cultura e arte surge aos olhos das crianças.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, disse que essas oficinas são excelentes para ocupar os jovens durante o recesso escolar. “Há estrutura e condições para atender a todos, incentivando a cultura”.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, lembrou que as escolas da rede – creches e Emeis – também realizam o projeto de férias nas escolas. “Contribuímos com as famílias, porque as crianças e jovens ficam nas escolas, com toda segurança e estrutura”, disse.

O coordenador de educação do CEU, Leandro Melque, disse que a procura pelas atividades no primeiro dia superou o esperado. “Percebemos que teve grande aceitação das pessoas e isso é muito importante para o CEU Saramago, enquanto projeto que está ainda se consolidando. É fundamental que consigamos trazer a comunidade para ocupar este espaço, que é dela! Que se apropriem do teatro, da quadra, de todo o prédio, como um local que é uma nova porta que se abre para eles”, disse.

Beth Parro, responsável pela direção geral do projeto, salientou que o Férias no CEU é também uma maneira de a unidade se apresentar à população. “O evento também nos aproxima das pessoas, para que possam conhecer e se interessar em ser nossos alunos. É importante que conheçam os educadores, agentes de limpeza, vigias, enfim, todos dessa comunidade que forma o Saramago”, afirmou.

Serviço

As atividades do Férias no CEU continuam nos dias 15, 18, 20 e 22 de julho de 2022, sempre das 13h às 17h.

O CEU José Saramago fica na Avenida João de Andrade, 1355, Jd. Santo Antônio, Osasco, SP. Para mais informações, ligue (11) 2670-7428, ou compareça à secretaria do Bloco Esportivo e Cultural do CEU José Saramago.