Moradores do Conceição participam de reunião do Mutirão Amor por Osasco

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, secretários municipais e vereadores se reuniram terça-feira, 12/07, com moradores do Jardim Conceição e 1º de Maio para informar sobre as ações do Mutirão Amor por Osasco que ocorrem nesses bairros até o próximo sábado, 16/7, com intervenções como poda de árvore, limpeza de bueiros e bocas de lobo, tapa-buraco, remoção de entulho e de veículos abandonados em vias públicas. As atividades nessas localidades começaram segunda-feira, 11/7.

Nas reuniões do mutirão, iniciadas em maio pelo Jardim D’Abril e que ocorrerão nos próximos meses em outros bairros da cidade, os munícipes podem apresentar reivindicações e sugestões para melhorias locais.

No encontro, realizado na Emeief Professor Renato Fiuza, o prefeito falou de benfeitorias realizadas nos dois bairros e adjacências, como a reforma da UBS do Conceição e ampliação do atendimento na UPA do bairro, que passou a contar com pediatria 24 horas.

Ele aproveitou para anunciar que, em breve, o Jardim Santa Maria contará com um Ecoponto, local para onde as pessoas podem levar materiais inservíveis para reciclagem, com papelão, vidro, garrafas PET, plástico e sobras de material de construção.

Entre as reivindicações apresentadas pelos moradores daquela região estão poda de árvores, recapeamento e novas sinalizações de trânsito. “Hoje começamos a nova etapa do Asfalto Novo, no Jardim Aliança (zona Norte), que vai contemplar cerca de 500 ruas”, disse Lins, que ainda pediu aos munícipes que colaborem com a manutenção da cidade e não joguem lixo ou entulho em terrenos baldios ou vias públicas. “Cuidar da cidade é uma tarefa de todos, não só da prefeitura”.

Informou ainda sobre algumas das melhorias já realizadas na cidade, como reforma de escolas e Unidades Básicas de Saúde; ampliação do efetivo da GCM; construção de 12 novas creches; ampliação e compra de novos equipamentos para o Hospital Antônio Giglio e a Maternidade Amador Aguiar; novas instalações para o Centro de Especialidades Odontológicas; lâmpadas de LED em vias públicas; gramado sintético em 15 campos de futebol; e criação do programa Nosso Futuro (de transferência de renda), que atende atualmente cerca de 36 mil famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Informou também sobre a entrega, sábado, 16/7, do Mundo da Criança, maior creche do país com capacidade para 1.300 crianças; construção do Hospital da Criança e da Mulher (Jardim Piratininga); e das obras, já em andamento, do novo acesso a Osasco pelo km 15 da Rodovia Castello Branco.