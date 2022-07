Projeto Férias agita os estudantes das escolas municipais de Osasco

Texto: Kelly Cerqueira

Fotos: Gustavo Alvarenga

As férias escolares do mês de julho chegaram e, mais uma vez, os alunos precisam ocupar o seu tempo de forma produtiva nesse período. Por isso, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a empresa Planneta Educação, iniciou no dia 11/7, a nova edição do Projeto Férias na Escola com o tema “Brasil – Sons, Cores e Sabores”. Todas as atividades acontecem nas escolas da rede municipal de ensino.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, disse que o projeto permite que os estudantes embarquem em uma viagem com atividades pedagógicas, artísticas, recreativas, tecnológicas e esportivas.

“Nosso país possui uma riqueza cultural imensa. Os alunos das escolas de educação infantil e ensino fundamental terão a oportunidade de conhecer e aprender sobre ela com muita diversão, lazer e cuidado no espaço educacional durante o período de recesso escolar”, completou.

O projeto Férias na Escola vai até o dia 15/07, das 9h às 16h, nas unidades de ensino da zona Norte, e entre os dias 18 a 22/07, das 9h às 16h, nas escolas da zona Sul. A programação conta com os pintores que fizeram história, jogos sobre as regiões brasileiras, brinquedos e brincadeiras tradicionais presentes na cultura brasileira.

As inscrições poderão ser feitas pelos responsáveis dos estudantes na secretaria da escola participante.

O programa é totalmente gratuito. Para saber mais informações e o que é necessário para fazer a inscrição, entre em contato com a instituição de ensino onde o aluno está matriculado ou com a Secretaria de Educação (Rua Eclísio Viviani, 126 – Campesina).

Telefone: 3651-9499 – Atendimento: das 8h às 17h).