Prefeitura entrega reforma Creche Olga Camoseli Pavão

Texto: Juliana Oliveira

Fotos: Marcelo Deck

Na sexta-feira, 08/07, a Prefeitura de Osasco entregou a reforma da Creche Olga Camoseli Pavão, localizada na Rua Maria Jordão Regina, 59 – Jardim Ivone. A unidade que atende mais de 150 crianças, passou por revisão e adequação da cobertura, revisão elétrica e hidráulica, troca de pisos, portas e janelas, pintura interna e externa, manutenção nos banheiros, salas de aula e maternal, berçários e cozinha. O parquinho também foi remodelado.

A Creche Olga Camoseli Pavão foi a terceira unidade educacional entregue totalmente modernizada para a população na semana de 04 a 8/7. Além dela, a CEMEI Maria da Conceição Silva da Paixão, no Parque Palmares, e a Creche Olímpia Maria de Jesus Carvalho, no Jardim Aliança, foram entregues após ampla reforma.

O prefeito Rogério Lins destacou a importância do trabalho de cada profissional da unidade. “Fico muito feliz de entregar a reforma de mais uma creche, sei que não fizemos tudo, mas estamos transformando a educação no município. Hoje, além de termos os melhores profissionais na rede de ensino, ainda contamos com ótima infraestrutura, investimos na valorização dos servidores, avançamos na tecnologia e nossos alunos recebem merenda de primeira qualidade e uniformes top. Tudo isso porque aqui a gente cuida do maior patrimônio das famílias osasquenses, que são seus filhos e essa unidade exala amor”.

Já o secretário da Educação, Cláudio Piteri, falou sobre a importância em modernizar e manter as unidades educacionais revitalizadas, como parte da construção de políticas públicas de qualidade.

Também prestigiaram a entrega a vice-prefeita Ana Maria Rossi e o vereador Adauto Tô Tô, entre outras autoridades.