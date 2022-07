Novo Conselho Municipal do Idoso é empossado em Osasco

Texto: Juliana Oliveira

Fotos: Marcelo Deck

Na sexta-feira, 08/07, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, empossou os novos membros do Conselho Municipal idoso para o mandato de dois anos. A solenidade foi realizada no Salão do Centro de Atenção à Terceira Idade (CATI), da Secretaria de Assistência Social (SAS) e contou com a participação do secretário da Assistência Social, José Carlos Vido, entre outras autoridades.

O secretário José Carlos Vido afirmou que o Conselho está vivendo um ótimo momento, depois de uma eleição muito bem-sucedida. “Hoje, 14% da população osasquense está acima dos 60 anos, então o Conselho é muito necessário, por ser um trabalho voluntário e focado em ajudar pessoas. Acredito que trará uma transformação para os idosos, idosos não, jovens que deram certo”.

Em sua fala, o prefeito fez questão de destacar a representatividade de vários setores da sociedade na formação do novo Conselho. “Sei que teremos muitos desafios pela frente, porque o nosso propósito é nos juntar, para que a sociedade civil organizada faça um trabalho muito amplo. Quero participar dos próximos encontros para que a gente possa discutir e avançar em conjunto nas pautas consideradas prioritárias”.

Na ocasião, o prefeito também relembrou o acidente sofrido há 3 anos, quando foi atingido pela explosão de uma fogueira na Festa Junina do Servidor, e teve queimaduras pelo corpo. “Sobrevivi ao acidente e essas são as minhas marcas da vitória. Não ficou nenhum trauma, somente gratidão a Deus. Na verdade, somos todos sobreviventes, foram anos difíceis com a pandemia. Não estou comemorando nada, porque ainda não acabou, mas agora conseguimos enfrentar a Covid, graças a Deus, à ciência e à vacina”.