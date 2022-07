Mutirão Amor por Osasco chega ao Jardim Conceição e 1º de Maio  

Texto: Juliana Oliveira

Fotos: Marcelo Deck

Teve início na segunda-feira, 11/07, e segue até sábado, 16/07, a nova etapa do Mutirão Amor por Osasco. Dessa vez, os bairros contemplados são Jardim Conceição e 1º de Maio.

O start do mutirão aconteceu na Avenida Clóvis Assaf e contou com a presença dos secretários municipais Fábio Grossi (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), José Carlos Vido (Assistência Social), Waldyr Ribeiro (Serviços e Obras) e Lau de Alencar (Trânsito e Mobilidade Urbana), além de lideranças dos bairros.

Por meio de uma ação intersecretarias, ao longo da semana serão realizados serviços de poda de árvores, tapa-buracos, limpeza de bocas de lobo e bueiros, pintura de faixas de pedestres e guias, remoção de veículos abandonados, manutenção de sinalização viária, remoção de lixo e entulhos, ações de combate à dengue, entre outros.

“Gostaria de agradecer essa equipe maravilhosa que vem realizando os serviços nos bairros e que cuida com carinho de nossa cidade”, frisou o secretário Lau.

Na terça-feira, 12/07, será realizada reunião com o prefeito Rogério Lins e os secretários municipais para discutir com a comunidade as demandas para a região. O encontro acontece às 19h, na EMEIEF Professor Renato Fiuza, na Rua Orlando Torres, 490, Jardim Conceição.