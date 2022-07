Prefeitura, em parceria com HBR Aviação, realiza voo de helicóptero em Osasco

Texto: Francine Maia

Fotos: Marcelo Deck

A parceria entre a Prefeitura de Osasco e a empresa HBR Aviação mais uma vez proporcionou muita emoção para quem foi premiado com o tão desejado voo panorâmico em Osasco.

O sobrevoo que aconteceu no sábado (2/7), numa aeronave Agusta Westland, foi de aproximadamente 15 minutos e reuniu alunos acompanhados dos pais, professores, um casal que participou do 28º Casamento Comunitário, um sorteado por rede social com acompanhante e jovens aprendizes que puderam conhecer um pouco mais sobre o município que completou 60 anos e possui o 8º maior PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil e a 2ª maior economia do Estado de São Paulo, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Aos alunos com melhor desempenho nos trabalhos desenvolvidos no projeto Master Chefinho, que esse ano teve como tema a “Água”, o passeio de helicóptero foi um prêmio. No dia 2 de junho, cinco estudantes realizaram os primeiros voos de helicóptero que partiram da sede da HBR, localizada na avenida Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, no Jardim Santa Fé. Dessa vez, foi a vez de Laura Lino Ferreira da Silva, de 5 anos, da Cemeief Professora Maria José Ferreira Ferraz Luiza que não pode participar no primeiro dia.

A ação contou com a presença do prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado do secretário interino de Comunicação, Eder Máximo, que fez questão de parabenizar o desempenho e dedicação da aluna, dos professores e cumprimentar os demais ganhadores.

Além das crianças da rede municipal de ensino, ainda participaram as professoras da EJA (Educação de Jovens e Adultos), Nilma Seadkeviaus Castellani e Aline Carlota das Neves, a integrante do Programa Jovem Aprendiz, Rhayssa Adriele de Carvalho, e o sorteado pelo Instagram, Nilson Oliveira Valentino.