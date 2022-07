Osasco conta com Coleta Seletiva em Condomínios

Texto: Francine Maia

Fotos: Marcelo Deck

Osasco avança mais uma vez e inicia o projeto de Coleta Seletiva em condomínios residenciais. Na quarta-feira (6/7), a Prefeitura de Osasco, por meio de um convênio com o Governo de São Paulo, recebeu um caminhão que, neste primeiro momento, será utilizado para coleta seletiva nos residenciais Guimarães Rosa A, Guimarães Rosa B, Innova São Francisco I e II, Innova São Francisco Blue, Prime House Bussocaba e Lorian.

O Residencial Guimarães Rosa B, no Jardim Veloso, será tratado como piloto e nele serão realizados estudos com o acompanhamento de parceiros, como o Sebrae-SP e a OAB-SP Subseção Osasco.

Com o objetivo de ampliar e melhorar a coleta, por meio da otimização do serviço e a garantia de coleta de materiais de maior qualidade, a parceria com os condomínios inclui atividades de educação ambiental e assessoria técnica especializada.

Durante a entrega do caminhão da coleta seletiva, que contou com a presença do prefeito de Osasco, Rogério Lins, o secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro Filho, explicou a importância do projeto. “Estamos empenhados em aperfeiçoar a gestão dos resíduos sólidos em Osasco e são muitos os desafios. Pensamos na construção de novos ecopontos e na implantação da coleta seletiva em condomínios. Essa iniciativa certamente vai conferir maior qualidade no serviço, tanto da coleta, quanto da qualidade dos materiais que seguirão para as cooperativas de reciclagem instaladas na cidade”, disse o secretário.

Outra novidade que aumentará o alcance das políticas de resíduos sólidos na cidade são os dez novos Ecopontos que contemplarão os bairros: Cidade das Flores, Jardim Veloso, Vila Pestana, Jardim Rochdale, Presidente Altino, Jardim Baronesa, Jardim Conceição, Jardim Primeiro de Maio, Jardim Belmonte e Jardim D’Abril. Os processos licitatórios terão início nas próximas semanas.