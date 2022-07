Creche Olímpia Maria de Jesus Carvalho é revitalizada  

Texto: Francine Maia

Fotos: Marcelo Deck

Em menos de uma semana, mais uma unidade escolar de Osasco é entregue modernizada e totalmente reformada. Após a CEMEI Maria da Conceição Silva da Paixão, do Jardim Palmares, ser entregue na segunda-feira (4/7), dessa vez o Jardim Aliança recebeu uma unidade educacional revitalizada e ainda mais preparada para atender aos alunos e profissionais de educação. A entrega da Creche Olímpia Maria de Jesus Carvalho, localizada na Rua Imaculado Coração de Maria, aconteceu na quarta-feira (6/7) e contou com a presença do prefeito de Osasco, Rogério Lins, autoridades, pais, alunos e funcionários da escola.

“Temos uma missão que é oferecer o melhor ensino possível em nossa cidade, além de ter o desejo de transformar as escolas municipais para que elas sejam tão boas quanto as escolas particulares. Mas não adianta termos somente a melhor estrutura, temos que ter os melhores profissionais e isso nós temos. Contamos com profissionais que entendem sua missão e o compromisso com o futuro, amam o que faz e é assim que vamos construir uma Osasco cada vez melhor”, disse o prefeito.

A unidade recebeu reforma total das salas de aulas e banheiros, revisão e reparos nas instalações hidráulicas e elétricas, pintura interna de paredes, tetos e portas, substituição de pisos, pintura externa de paredes, portas, grades, gradis, estruturas de cobertura metálica e portões, entre outras revitalizações.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, salientou a importância em manter as unidades educacionais revitalizadas e como o ritmo das reformas estão a todo vapor. “Mais uma entrega, a segunda dessa semana e ainda tem mais uma. É com muita felicidade que seguimos avançando e viemos aqui para a entregar essa unidade para a população”, explicou.

Também participaram da entrega da reforma a vice-prefeita Ana Maria Rossi, os secretários municipais Cláudio Monteiro (Administração), Fábio Grossi (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Sérgio Di Nizo (Governo), o vereador Adauto Totô, entre outras autoridades.