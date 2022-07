Semana do Rock traz CPM 22 a Osasco

A Semana do Rock 2022 começa domingo, 10/7, com apresentação da Banda CPM 22 no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, a partir das 10h. A entrada é 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Osasco.

A programação conta ainda com a participação das bandas: Plutão Já Foi Planeta, Dona Iracema, De And The Mentals, Falso Animal, Leso, Virgo, Bruma, Azoo, Galo Relógio e Anova.

No Centro de Eventos também haverá Espaço Gastronômico, Espaço Kids, Feira e muito mais.

No Dia Mundial do Rock, 13/7 (quarta-feira), às 18h30, haverá show com as bandas Os Inocentes e Six Rock no Centro de Eventos Pedro Bortolosso. A entrada é 1 kg de alimento não perecível.

Nos dias 16 e 17 de julho, os shows acontecerão em palcos montados em Presidente Altino e Rochdale, respectivamente. As atrações e os locais ainda estão sendo definidos e serão divulgados em breve.

A Semana do Rock é uma realização da Orangeira Rock Fest e tem apoio da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco. O evento integra as comemorações dos 60 anos de aniversário de Osasco.

Mais informações na Secretaria de Cultura pelo telefone (11) 2383-6199

Serviço

Abertura da Semana do Rock 2022

Dia: 10/7

Horário: a partir das 10h

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso

Endereço: Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18

Diversas atrações: CPM 22 (principal) e convidados

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Dia 13/7 – Os Inocentes e Six Rock

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso

Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18

Horário: 18h30

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Palco de rua com shows gratuitos

16/7 (Presidente Altino) – atração ainda a definir

17/7 (Rochdale) – atração ainda a definir