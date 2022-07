Enxadrista osasquense conquista 3º lugar no Panamericano no Uruguai

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

A enxadrista Gabriela Goes, sub-14, representante do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, participou do Festival Panamericano da Juventude em Montevidéu, capital do Uruguai, entre os dias 26/6 e 3/7.

A competição contemplou categorias menores e contou com a participação de dezenove jogadoras de quatorze países diferentes das Américas do Sul, Central e do Norte.

A última rodada terminou no começo da tarde do domingo (3) e Gabriela empatou com a paraguaia Fiorella Gonzalez, ficando em 3º lugar no Campeonato Panamericano, ao fazer 6.5 pontos em 9.0 possíveis. Sua performance foi invicta: 4 vitórias e 5 empates.

A campeã foi a canadense Rachel Chen, que, ao empatar a última rodada com a colombiana Isabela Brito, foi a única enxadrista a somar 7.5 pontos. Em segundo lugar, com 7.0 pontos, ficou a argentina Ernestina Adam.

“Treinada na escola de Xadrez França Garcia há um bom tempo pelo mestre internacional Jefferson Pelikian, Gabriela tem tudo para se destacar ainda mais. Recentemente, ela que é muito dedicada aos treinamentos, tem também contado com as aulas do Mestre Internacional Sílvio Pereira e do Grande Mestre Renato Quintiliano, complementares para sua formação como jogadora. A medalha de bronze lhe servirá de alento para voos maiores nas próximas competições”, ressaltou o Metre Fide, Wagner Madeira.

“Gabriela Goes mostrou potencial na competição. Detentora de um sólido jogo posicional, refinado para sua tenra idade, está no caminho certo para conquistar seus altos objetivos no universo competitivo do xadrez. Parabéns a toda equipe enxadrista”, disse o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.