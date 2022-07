Moradores do Bonança e Portais participam de reunião do Mutirão  

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

O prefeito Rogério Lins e secretários municipais se reuniram com moradores do Jardim Bonança, Portal D’Oeste I e Portal D’Oeste II para informar sobre as ações do Mutirão Amor por Osasco que ocorrem nesses bairros até o próximo sábado, 9/7, com intervenções como poda de árvore, limpeza de bueiros e bocas de lobo, tapa-buraco, remoção de entulho e de veículos abandonados em vias públicas. As atividades nessas localidades começaram segunda-feira, 4/7.

Nas reuniões do mutirão, iniciadas em maio pelo Jardim D’Abril e que ocorrerão nos próximos meses em outros bairros da cidade, os munícipes podem apresentar reivindicações e sugestões para melhorias locais.

No encontro do Jardim Bonança (Emef Professor Manoel Barbosa de Souza), o prefeito falou de benfeitorias realizadas nos bairros contemplados e adjacências, como as reformas da UBS do Bonança e do Pronto-Socorro Osmar Mesquita (Helena Maria) e do Hospital e Maternidade Amador Aguiar, e construção da nova UBS do Jardim Baronesa (obras serão iniciadas nos próximos dias) e do Hospital da Criança e da Mulher (Jardim Piratininga).

Entre as reivindicações dos moradores do Bonança e Portais estão poda de árvores, recapeamento de ruas e avenidas e pavimentação de algumas vias não asfaltadas. “A nova etapa do programa Asfalto Novo vai contemplar algumas ruas e avenidas dessa região com recapeamento. E aquelas que ainda não têm asfalto serão inseridas no programa Nossa Rua”, disse Lins.

O prefeito informou ainda sobre algumas das melhorias já realizadas na cidade, como reforma de escolas e Unidades Básicas de Saúde, ampliação do efetivo da GCM, construção de novas creches, instalação de lâmpadas de LED nas vias públicas e implantação do programa Nosso Futuro, de transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade.

Informou também que nos próximos meses serão iniciadas, no Portal D’Oeste, próximo à Casa de Cultura, as obras da Praça da Cidadania. “Será algo bem bacana. Haverá uma série de atividades e muitos cursos profissionalizantes, que serão ministrados pelo Centro Paula Souza (autarquia que coordena os cursos das Etecs e Fatecs e é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado).