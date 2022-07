Parceria entre Prefeitura e Estado garante desconto para compra da casa própria

Texto: Marco Borba e Érica Celestini

Imagens: Marcelo Deck

Parceria entre a Prefeitura de Osasco e o programa Casa Paulista (Estado) vai garantir desconto de R$ 13 mil a famílias com renda de até 3 salários mínimos e que desejam adquirir a casa própria na compra de imóveis do programa Casa Verde Amarela.

O subsídio é garantido por meio do programa estadual, lançado terça-feira, 5/7, no Centro de Formação dos Profissionais da Educação, com as presenças do prefeito Rogério Lins, Pedro Sotero (secretário de Habitação do município), um representante do governo do Estado e integrantes de movimentos por moradia da cidade.

O benefício é voltado a famílias que, além da renda de 3 salários mínimos, cumpram um dos seguintes requisitos: sejam moradoras de Osasco, tenham um dos membros que seja funcionário público municipal, sejam associadas a entidades de movimentos por moradia ou beneficiárias do programa Bolsa Aluguel da Prefeitura de Osasco.

Integram a primeira fase do Casa Paulista quatro empreendimentos que somam cerca de mil apartamentos. Eles ficam nos seguintes bairros: Jardim Veloso (Pin Osasco Residencial Clube, na Avenida Sarah Veloso, 1301); Jaguaribe (Enjoy Home Clube, na Avenida Capistrano de Abreu, 988); Centro (Via Rovai, na Rua André Rovai, 366); e Km 18 (Station Condomínio Clube, na Avenida Comandante Sampaio, 685).

Para aderir ao programa, os interessados devem procurar diretamente os empreendimentos, onde serão orientados sobre todos passos para a aquisição do imóvel.

“As duas coisas mais importantes para uma família são seus familiares e uma moradia digna. É gratificante ver que novas famílias poderão ter sua casa própria. Agradeço o empenho dos funcionários da nossa Secretaria de Habitação para estabelecer esta parceria e atender mais famílias em nossos programas habitacionais e também ao governo do Estado por essa iniciativa”, disse Rogério Lins.