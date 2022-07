Osasquense é vice-campeão de karatê  

No domingo, 3/07, o Ginásio do Ibirapuera foi palco para o VI Torneio Ken In Kan de Karatê. A competição, que reuniu mais de 900 atletas, foi chancelada pela FPK (Federação Paulista de Karatê). A equipe osasquense marcou presença com uma delegação composta por 25 atletas e o técnico Gilberto Schavareto.

O karateca Tiago Almeida foi um dos principais nomes de Osasco na competição, e conquistou o vice-campeonato na categoria Kata sub-20.

“A competição contava com mais de 900 atletas inscritos, as categorias estavam bem disputadas e os adversários estavam bem preparados, porém o Tiago se saiu muito bem”, avaliou o técnico Gilberto.

“Tiago é um atleta que vem em ascensão”, ressaltou o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.