Prefeito vistoria obras de hospital e creche Mundo da Criança

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, fez segunda-feira, 4/7, visita técnica às obras do Hospital da Criança e da Mulher e da creche Mundo da Criança, ambos os prédios localizados na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Piratininga, zona Norte da Cidade.

O futuro hospital já recebeu concretagem nas lajes dos três pavimentos. Toda a parte de alvenaria está pronta. Os operários agora estão fazendo o nivelamento do piso, que em breve receberá revestimento vinílico (nas salas e corredores).

As paredes serão revestidas com placas de gesso e posteriormente pintadas. O forro do teto será de drywall.

As paredes dos banheiros já foram rebocadas. Em seguida serão assentados os pisos de cerâmica. A infraestrutura que receberá as redes elétrica e hidráulica também já está pronta. Na sequência será feito todo o cabeamento. O prédio também terá elevadores. A previsão é de que a obra seja concluída até o final deste ano.

Infraestrutura

O hospital terá 3 salas de Centro Cirúrgico, 10 leitos de UTI, 6 leitos de Enfermaria, 10 leitos de Enfermaria Lactante, setor de Aleitamento Materno, 8 leitos de Enfermagem Cirúrgica, 8 leitos de Enfermagem de Adolescentes, 8 consultórios, Emergência, Apoio, Sala de Raio X, Sala de Tomografia, Sala de Espera, Apoio Cirúrgico e Administrativo, entre outros.

Após a entrega da obra, iniciada em 2021 com o serviço de terraplanagem, fundação e instalação de vigas de baldrame (que sustentam as paredes), o prédio ganhará mobiliário e equipamentos médicos novos para diversas especialidades.

Mundo da Criança

A maior creche do Brasil vai receber 1.300 crianças em período integral e já está com as obras concluídas. O prédio recebe agora os últimos acabamentos e será entregue nos próximos dias.