Entrega da reforma de creche do Novo Osasco

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco entregou na quinta-feira, 30/06, um novo equipamento educacional totalmente modernizado. Dessa vez, a unidade contemplada foi a Creche José David Binsztajn, no Jardim Novo Osasco, que atende 213 alunos.

A reforma geral contemplou a troca do piso das salas de aula; revisão geral das instalações hidráulicas com substituição de peças e/ou equipamentos danificados como bacias sanitárias, chuveiros danificados, torneiras, sifões e demais acessórios; revisão geral das instalações elétricas com a substituição de tomadas, interruptores, projetores e luminárias, assim como eletrodutos e cabos, adequação dos pontos dos ventiladores; pintura interna e externa.

Acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, o prefeito Rogério Lins falou sobre a qualidade do ensino oferecido para os alunos da rede municipal de Osasco.

“Estamos transformando a educação no município, com melhor infraestrutura, valorização dos servidores, avanços na tecnologia, merenda e uniformes de qualidade, porque se tem uma coisa que o governo pode oferecer que ninguém nunca mais vai tirar é conhecimento e educação de qualidade. E esse é o maior patrimônio que podemos dar para uma criança em formação. A gente quer que nossas crianças sejam as mais preparadas”, destacou.

Ele também agradeceu o empenho dos profissionais da unidade. “Aqui é um local que exala amor. Tenho certeza que vocês trazem seus filhos e eles são tratados com muito carinho. É muito bom uma escola bonita, mas nada adianta se não tiver bons servidores, gente do bem e que ama cuidar de gente”, completou.

Também prestigiaram a entrega a vice-prefeita Ana Maria Rossi, os secretários Cláudio Piteri (Educação), Sérgio Di Nizzo (Governo), Waldyr Ribeiro (Obras), Fábio Grossi (Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e José Carlos Vido (Assistência Social), a vereadora Elsa Oliveira, entre outras autoridades.