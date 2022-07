Emoção marca retomada do Miss e Mister Melhor Idade

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

Após o cancelamento por dois anos seguidos em razão da pandemia de covid-19, o palco do Centro de Eventos Pedro Bortolosso, no Km 18 (Avenida Visconde de Nova Granada, 513), voltou a receber na sexta-feira, 1/7, o concurso Miss e Mister Melhor Idade, do qual participam pessoas com idade mínima de 60 anos moradoras de Osasco.

Os vencedores são: Maria Glória de Toledo Oliveira (Miss Melhor Idade); Hermenegildo Cordeiro Marques (Mister); Cecília das Graças Moraes (Miss Simpatia); Dejair Furlanetti Martins (Mister Simpatia); Damaris Adão Borba (Miss Elegância); e Luiz Roberto de Souza Coelho (Mister Elegância). Os quesitos do concurso foram julgados por 11 jurados.

Inscreveram-se para o concurso 92 mulheres e 16 homens. A candidata mais nova, Selma Monteiro de Almeida, tem 60 anos, e a mais velha, Verônica de Melo Martins, 82. Entre os candidatos, Renato Alves dos Santos, 86, era o mais velho, e Claudionor dos Santos, 62, o mais novo.

O prefeito Rogério Lins, secretários municipais, vereadores e familiares dos candidatos participaram da festa, animada ao som do Trio Los Angeles, que fez sucesso nos anos 1980. Esta é a 10ª edição do concurso.

“É com muita alegria que nos encontramos novamente nesse espaço, que volta a receber o concurso após dois anos, por causa da pandemia. Fico feliz de vê-los novamente participando dessa festa. Vocês são motivo de orgulho e exemplo de disposição e vitalidade para todos nós”, disse o prefeito, que em seguida lembrou que, além do Centro de Eventos, outros equipamentos culturais da cidade também passam por reforma, entre eles o Teatro Municipal Glória Giglio e o Espaço Grande Otelo.

O campeão da última edição (anterior à pandemia), em 2019, Mário Costa Serafim, 81 anos, prestigiou a festa e, emocionado, resumiu com a seguinte frase a volta do evento. “É uma alegria imensa. Agradeço a Deus pelo dom da vida, por ter sobrevivido a essa pandemia. Ano passado tive que implantar um marca-passo e cirurgia para quatro pontes de safena”.

Apesar dos contratempos, Serafim não perde o bom humor. “Foi uma retífica completa”, brincou o aposentado, que em 2018 foi campeão da dança de salão dos Jogos da Melhor Idade. Em 2017 ele já havia sido campeão do Mister Melhor Idade de Osasco.