Prefeitura entrega reforma da CEMEI do Palmares

Texto: Juliana Oliveira

Fotos: Marcelo Deck

Na segunda-feira, 04/07, a Prefeitura entregou a reforma da CEMEI Maria da Conceição Silva da Paixão, localizada na Rua Afonso de Moura, 149, Parque Palmares. Agora, a unidade educacional que atende mais de 550 alunos, foi entregue modernizada para os alunos da rede municipal de ensino.

As melhorias incluíram revisão e adequação da cobertura, revisão elétrica e hidráulica, troca de pisos, portas e janelas, pintura interna e externa, manutenção nos banheiros e salas de aulas.

Acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, o prefeito Rogério Lins agradeceu o trabalho dos profissionais da educação e destacou a importância deles para a cidade. “Aqui a gente cuida do maior patrimônio das famílias osasquenses, que não é carro e nem casa, mas sim, seus filhos. Estamos transformando a educação no município, com melhor infraestrutura, valorização dos servidores, avanços na tecnologia, merenda de qualidade e uniformes top. Além de tudo isso, ainda temos os melhores profissionais da educação”

O secretário da Educação, Cláudio Piteri, ressaltou que a pasta tem trabalhado para modernizar e melhorar a infraestrutura das escolas. “Momento de felicidade entregar reforma de mais uma escola. Quando assumi a Secretaria da Educação, o prefeito me chamou para uma conversa e destacou a importância de atuarmos na infraestrutura, valorização dos profissionais da Educação e ainda investir cada vez mais na tecnologia. E é isso que estamos fazendo: construindo políticas públicas de qualidade”.

Também prestigiaram a entrega a vice-prefeita Ana Maria Rossi, os secretários Sérgio Di Nizzo (Governo) e Waldyr Ribeiro (Obras), os vereadores Fábio Chirinhan e Adauto Tô Tô, entre outras autoridades.