Agricultura Urbana de Osasco produz mais de 100 toneladas de alface crespa por ano

Fotos: Fernanda Cazarini

O Departamento de Economia Solidária da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE), da Prefeitura de Osasco, mantém 16 hortas urbanas com planos para ampliação ainda em 2023 (e implantação do Eixo Verde, que compreende um corredor de grandes hortas), que fazem parte do Projeto Agricultura Urbana, conceito que une a geração de trabalho e renda e a manutenção de áreas antes degradadas do ponto de vista ambiental.

As hortaliças cultivadas nessas hortas são livres de agroquímicos e vendidas direto do pequeno produtor para o consumidor final. A renda dos canteiros é 100% dos agricultores, cabendo à SETRE a incubação desses empreendedores, o fornecimento dos insumos e a disponibilização dos locais para plantio. Atualmente, o projeto gera diretamente trabalho e renda para cerca de 60 famílias.

Para se ter uma ideia do tamanho do projeto de Agricultura Urbana, nos canteiros dessas hortas são produzidos, em média, mais de 132 toneladas de alface crespa por ano, 127 toneladas de couve, 88 toneladas de rúcula e 66 toneladas de escarola. Somente nesses quatro tipos de hortaliças, que são as mais produzidas nas 16 hortas juntas, somam-se 413 mil quilos de alimentos.

No entanto, a produção conta ainda com o cultivo de salsinha, cebolinha, coentro, repolho, ora-pro-nóbis, azedinha, chuchu, quiabo, tomate, pimentão, peixinho, entre outras.

O processo de incubação é feito no Centro Público de Economia Solidária, localizado na Rua Minas Bogasian, 291 – Centro. Para mais informações os interessados podem ligar no telefone (11) 3683-6689.

Eixo Vede

Visando ampliar o Projeto Agricultura Urbana, que já conta com 16 hortas, a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda vai implantar seis novas hortas na cidade em 2023, beneficiando, diretamente, com trabalho e renda, mais 20 famílias, além das 60 que já fazem parte da ação. Dessas seis novas hortas, quatro já fazem parte do chamado “Eixo Verde”, um “corredor” de grandes hortas que será implantado na zona Norte, entre o Jardim Piratininga e o Canaã, iniciando próximo à Creche Mundo da Criança, e terminando no Centro Popular de Comércio, que também faz parte do projeto e que será ponto de comercialização da produção do Eixo Verde da região.

Serviço

Endereço das Hortas Urbanas em Osasco

A compra de hortaliças é feita direto com o agricultor

Zona Sul

Horta Alimentos – Avenida General Pedro Pinho, 1.340 – Jardim Pestana

Horta Estufa – Rua Nossa Senhora do Rosário, 506 – Km 18

Horta Maná – Rua Antônio Russo, 657 – Jardim Roberto

Horta Morada dos Sonhos – Rua Morada dos Sonhos, em frente ao nº 63 – Jardim Vicentina

Horta Chico Mendes – Rua Lázaro Suave, 15 – City Bussocaba

Horta Vicentina – Rua Arlindo João Salgado, 2 – Jardim Vicentina

Horta Audax I– Rua Magnólia, 37 – Vila Yolanda

Horta Audax II– Rua Acácia, 475 – Vila Yolanda

Zona Norte

Horta CAPS – Rua Anhanguera, 348 – Jardim Piratininga

Horta Simpatia – Rua Rubi, 17 – Mutinga

Horta Cheirinho Verde – Rua Fortunato Pulherini, 81 – Mutinga

Horta Modelo – Avenida João Del Papa, 580 – IAPI

Horta Nova Vida – Rua Calixto Barbieri, 129 – IAPI

Horta Cantinho Verde – Rua Calixto Barbieri, 1 – Canaã

Horta Passaredo I – Avenida Passaredo, 13 A – Jardim Aliança

Horta Passaredo II– Avenida Passaredo, 13 B – Jardim Aliança

É importante ressaltar que a disponibilidade dos produtos depende das condições climáticas que antecedem a colheita e da época do desenvolvimento das mudas.

Para mais informações ligue na Setre: (11) 3653-1133.