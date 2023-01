 Ciclismo se destaca nas primeiras provas da temporada  

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

A equipe osasquense de ciclismo iniciou a temporada competitiva de 2023. E a pedalada rolou solta no domingo, 23/01, com a equipe participando de duas competições importantes e se destacando já nas primeiras provas da temporada.

Abel Jessé esteve na Copa Sejel MTB XCM, em Ribeirão Pires, município da região do ABC paulista, que reuniu mais de 300 atletas divididos entre as modalidades Pro e Sport. Ele disputou a prova de 64 km com duas voltas de 32 km e venceu na categoria sub-40, conquistando a segunda colocação geral pela Pro.

Em Piedade, interior paulista, outros integrantes da equipe de ciclismo disputaram a Tempermax Oficial. Os osasquenses conquistaram 6 pódios, sendo quatro na modalidade Sport e dois na Pro.

O time feminino também se destacou no pódio. Aline Sthanke conquistou o segundo lugar e Andréa Mendes ficou em terceiro na categoria sub-40. Karina Fernandes chegou em quarto na geral e Cátia Rodrigues em quinto na sub-45, fechando os pódios pela Sport.

Nos dois pódios da Pro, Lucas Rodrigues ficou em segundo na sub-23 e em quarto na geral. Flávio Caetano terminou na quarta colocação na sub-40.

A competição em Piedade contou com a presença do atleta da seleção brasileira de ciclismo, Gustavo Xavier, que tem em seu currículo o título nacional sub-23, prata e bronze na Copa do Mundo XCO, e bronze nos Jogos Sul-Americanos e Pan-Americano.