Prefeitura realiza obra de contenção de talude no Bonança  

Texto: Olga Liotta

Fotos: Fernanda Cazarini

Janeiro é marcado por fortes ondas de calor e chuvas típicas do verão. Com clima inconstante, muitos são os transtornos ocasionados pela variação climática do período. Um deles ocasionou deslizamento de terra em um terreno na Rua Campos do Jordão, no Jardim Bonança. Para solucionar o problema, a Secretaria de Habitação da Prefeitura de Osasco iniciou esta semana uma obra emergencial de contenção de talude na área.

A obra contemplará a instalação de drenagem de águas pluviais e recomposição da pavimentação de parte da via que foi afetada pelas fortes chuvas do último dia 16/1. Naquele dia Osasco foi atingida por 82 milímetros de chuva em apenas duas horas.

Os engenheiros civis Matheus Zuanetti Silva, gerente de fiscalização de Obras, André Borges, diretor de planejamento habitacional, e o gerente de manutenção da região Norte, Fernando Lopes, todos da Secretaria de Habitação, acompanham os trabalhos.

“Faremos no local a contenção em muro em concreto atirantado e drenagem para captação de águas pluviais com escada hidráulica. Posteriormente, implantação de guias e sarjetas, além da pavimentação. Também está sendo realizado o estudo topográfico e sondagem do solo para o mapeamento geral da área”, explicou Silva.

A contenção emergencial e grampeamento do talude trará estabilidade do solo, oferecendo mais segurança e conforto aos moradores locais. Para a recuperação vegetal, será utilizada a técnica de hidro-semeadura e paisagismo da área.