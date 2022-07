Festa junina do CATI anima os grupos de idosos de Osasco

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

A Secretaria de Assistência Social realizou no último dia 23/06, a tradicional festa junina do Centro de Atenção à Terceira Idade (CATI). O evento foi bastante aguardado pelos grupos que participam das atividades do local, já que não acontecia há 2 nos em razão da pandemia da Covid 19. Com o tema “Raízes Brasileiras”, a festa contou com muita animação, música e danças típicas.

Várias guloseimas e brincadeiras também ficaram à disposição dos participantes, tudo devidamente preparado pela equipe do CATI que sempre trabalha para oferecer um ambiente agradável e acolhedor para os idosos.

O secretário de Assistência Social, José Carlos Vido, destacou o astral elevadíssimo dos participantes. “Mais de 500 pessoas passaram por essa festa linda”.

Já o prefeito Rogério Lins, acompanhado da vice-prefeita Ana Maria Rossi, falou sobre os desafios enfrentados durante a pandemia. “Foram dois anos muito difíceis e, depois de tudo que passamos é bom encontrá-los. Graças a Deus e à vacina essa tempestade está passando. Desejo que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias”.

Também prestigiou o evento o secretário de Governo, Sérgio Di Nizzo.