Osasco recebe três vans adaptadas para atender PCD’s

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

Na quarta-feira, 29/6, a Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Osasco recebeu três vans adaptadas para pessoas com deficiência que vão auxiliar na prestação de serviços municipais voltados à acessibilidade. A entrega faz parte de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo e integra o Programa “Nova Frota – SP Não Para” e que beneficiará ao todo 117 municípios do estado.

“Hoje é um dia muito especial para Osasco, que agora conta com mais 3 (três) veículos adaptados para transportar quem tanto precisa. Agradeço ao nosso governador do Estado, Rodrigo Garcia, pela parceria. É mais uma importante conquista para nossa Osasco ser cada vez mais inclusiva”, comentou o prefeito de Osasco, Rogério Lins.

O secretário executivo da Pessoa com Deficiência, Salomão Junior, ressaltou que os novos veículos vão melhor a qualidade de vida das pessoas com deficiência e atenderão projetos como Equoterapia, Servindo, entre outros.

“Eu estou muito feliz com essa entrega, pois agora podemos dar andamento em vários projetos que estamos desenvolvendo pensando na inclusão social e acessibilidade dos nossos munícipes com mobilidade reduzida”, disse.