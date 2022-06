Serel homenageia atletas da terceira idade que participaram do JOTISA e JOMI/2022

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Divulgação

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco realizou na manhã de terça-feira, 28/06, uma cerimônia para homenagear os atletas que representaram a cidade nos Jogos da Terceira Idade de Santo André (JOTISA) e nos Jogos da Melhor Idade (JOMI) de 2022.

Na ocasião, receberam medalhas e certificados, os atletas das seguintes modalidades: atletismo, bocha, coreografia, dança de salão, dominó, malha, tênis de mesa, truco, xadrez, vôlei adaptado feminino e masculino 60 e 70 anos. Os funcionários que acompanharam a delegação nos eventos esportivos também foram lembrados.

Acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, o prefeito Rogério Lins falou sobre a alegria de reencontrar os atletas e da importância do esporte na melhor idade.

“É bom encontrá-los depois de toda turbulência que enfrentamos. Foram 2 anos difíceis. Sofremos muito na pandemia porque o medo ficou próximo de cada família, mas não tem tempestade que dure para sempre. Hoje, podemos abraçar quem a gente ama porque estamos com a vacina em dia, atualizada e, vacina boa, é aquela que está no braço”, destacou. “Ver vocês aqui, no dia de hoje e o resultado nas competições só mostra que o esporte traz alegria e faz bem para o corpo e a alma”, complementou.

Também participaram do evento, o secretário de Esportes, Rodolfo Cara, e os vereadores Délbio Teruel e Elsa Oliveira.