Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Fernanda Cazarini

A Prefeitura de Osasco em parceria com o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMPOD) sediou na sexta-feira, 24/06, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, a Conferência Intermunicipal do 1º Fórum Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas com o tema “Você ainda tem escolha. Diga Não às Drogas”.

A abertura do evento contou com a participação do secretário-adjunto de Justiça e Cidadania de São Paulo, Luiz Orsatti Filho; do secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas (SENAPRED), Quirino Cordeiro; do vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas (Coned), Marcelo Ribeiro; da secretária executiva do Coned, Vera Lúcia; do representante do Denarc, Alexandre Avilez; e do presidente do COMPOD, Pastor Jonas Melo Florêncio, entre outras autoridades.

Presente ao evento, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, falou sobre a importância da articulação das cidades que compõem o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo), pois entende que unidos possam elaborar políticas públicas sobre drogas que alcance o maior número de pessoas. “O Cioeste, do qual estou presidente, é o maior consorcio de municípios do Brasil e reúne 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado e 3% do PIB Nacional, então não faz o menor sentido fazer parte da região que avança no empreendedorismo e nas edificações, sem investir em políticas públicas que alcance as pessoas”.

Para ele, o tema das drogas é de alta vulnerabilidade e precisa ser enfrentada em várias frentes, como por exemplo na parte ostensiva. “Em Osasco estamos caminhando a passos largos para dificultar a atuação de quem está mal-intencionado e que tenta o ilícito. Também estamos trabalhando a parte preventiva, sempre ligada a educação, esportes e cultura com projetos que incluam nossa juventude no contraturno escolar. Na parte do tratamento, estamos avançando no chamamento de clínicas terapêuticas. Esse é um dos grandes desafios da atualidade, por isso a importância dessa Conferência, porque aqui vamos discutir e buscar soluções conjuntas para a questão das drogas na nossa região”.

“Essa é a primeira Conferência realizada depois da pandemia e estamos aqui lutando nessa batalha contra as drogas no mundo. Gostaria de agradecer a Osasco por se tornar modelo para outras cidades”, disse presidente do COMPOD, Pastor Jonas.

De acordo com o secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas (SENAPRED), Quirino Cordeiro, o governo federal tem trabalhado três frentes políticas sendo a primeira delas, de repressão, com a aprovação da Lei de Alienação de Bens do narcotráfico por meio de leilões que têm suas rendas revertidas para políticas públicas de enfrentamento. “Também temos atuado estrategicamente na prevenção e nos cuidados, financiando comunidades terapêuticas. A ideia é que todos tenham acesso ao tratamento. Além disso, buscamos fortalecer parcerias com os gestores locais envolvendo Estados e Municípios”.

Também participaram da abertura, os vereadores Josias da Juco, Elsa Oliveira e Deise Oliveira (da mandata AtivOz), e os secretários municipais Sérgio Di Nizzo (Governo), Lau de Alencar (Transportes e Mobilidade Urbana), Bruno Mancini (Finanças) e Fábio Grossi (Meio Ambiente e Recursos Hídricos).