Prefeitura lança Programa Inova Servidor

Texto: Olga Liotta

Imagem: Labora Seplag

A Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Osasco (Seplag), por meio do LABORA (Laboratório de Governo e Políticas Públicas), lança nesta quinta-feira, 30/6, o Programa Inova Servidor.

O evento, voltado exclusivamente para servidores públicos, acontece às 9h, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (antiga Sala Osasco), anexa ao Paço Municipal.

O programa Inova Servidor trará um ciclo de debates sobre inovação no serviço público, denominado “LABORANDO Ideias”.

Os temas a serem debatidos por especialistas nos encontros são: Simplificando o serviço público e aproximando o cidadão com qualidade; Cidadão: Linguagem simples e experiência do usuário; Melhoria do processo de trabalho e Inovação Tecnológica.

O lançamento do programa contará com o primeiro encontro do LABORA com o tema: “Simplificando o Serviço Público e Aproximando o Cidadão com Qualidade”, com a participação de Daniel Annenberg, um dos criadores do Poupatempo e do Descomplica SP. Haverá um debate intermediado pelos secretários Eder Máximo (Planejamento e Gestão), Bruno Mancini (Finanças), Cláudio Monteiro (Administração) e Luciano Camandoni (Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento).

Serviço

Lançamento do Programa Inova Servidor

Dia 30/6

Horário: 9h

Início do debate “Simplificando o serviço público e aproximando o cidadão com qualidade”

Local: Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (antiga sala Osasco)

Mais informações por meio do telefone: 2182-1391