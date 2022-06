152 novos servidores efetivos são empossados em cerimônia do Programa de Integração da Prefeitura

Texto: Juliana Oliveira

Fotos: Marcelo Deck

Na segunda-feira, 27/06, a Prefeitura de Osasco empossou 152 novos servidores efetivos. A cerimônia do Programa de Integração dos colabores foi realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexo ao Paço, e contou com informações do departamento de Recursos Humanos sobre funções, benefícios e assinaturas dos documentos de posse.

Além do prefeito Rogério Lins, os secretários de Governo, Sérgio Di Nizo, de Administração, Cláudio Monteiro, de Segurança e Controle Urbano, Coronel Virgolino e o vereador Délbio Teruel estiveram presentes no evento.

Na ocasião, tomaram posse condutor de veículos de emergência do SAMU; dentista diarista; dentista odontopediatra; enfermeiro intervencionista do SAMU; enfermeiro sanitarista; enfermeiro obstetra; rádio operador do SAMU; técnico de enfermagem; técnico de enfermagem SAMU; telefonista SAMU; farmacêutico, educador social; cuidador social; Assistente social; psicólogo; cozinheiro; zelador de Espaço Esportivo; arquiteto; analista financeiro; contador, engenheiro do trabalho e oficial administrativo.

Em seu discurso, o prefeito Rogério Lins desejou boas-vindas a todos. “Tenho muito respeito por todo trabalhador e fico feliz em afirmar que conseguimos avançar na valorização do servidor público. Aqui, vocês terão uma segunda família, também é importante que saibam que farão parte de um governo amigo e acessível. Importante compartilhar nossas experiências para que a gente possa construir juntos, um serviço público cada vez melhor”.