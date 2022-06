Programa Nossa Comunidade chega no Colinas D’Oeste

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, os secretários municipais Pedro Sotero (Habitação) e Cláudio da Locadora (Cultura), além do vereador Batista Comunidade, acompanharam na segunda-feira, 27/06, o início das obras do programa Nossa Comunidade na Rua Plínio Marcos e na Rua da Mina, no Colinas D’Oeste.

No local, será feito um escadão de acesso com corrimão entre as duas ruas, um escadão hidráulico e a implantação de iluminação pública. Além disso, em parceria com a Sabesp, serão efetivas as redes de captação de águas pluviais e de esgoto.

De acordo com o prefeito, o programa Nossa Comunidade, lançado no início desse ano, tem como objetivo garantir mais qualidade de vida às famílias nos locais onde moram, por meio de obras de infraestrutura como escadões hidráulicos que, além de facilitar a mobilidade, melhoram o escoamento de água e esgoto, muros de arrimo, saneamento básico e iluminação pública, dentre outras. “Atualmente, o projeto realizado por meio da Secretaria de Habitação, conta com obras em andamento em 14 canteiros espalhados pela cidade, sendo que outras 15 obras já foram concluídas”, destacou.

São mais de R$ 15 milhões em investimentos, beneficiando cerca de 50 mil famílias ao longo do programa, que conta com obras realizadas de forma escalonada, seguindo cronograma da pasta.

“Com o programa Nossa Comunidade estamos atendendo determinação do prefeito Rogério Lins de levar obras que melhorem as condições de vida da população em vários pontos da cidade. Além de corrigirem problemas antigos, como esgoto a céu aberto e erosão, esses trabalhos previnem deslizamentos e também contribuem para a manutenção das áreas”, explicou o secretário de Habitação de Osasco, Pedro Sotero.

O prazo de conclusão de cada obra depende do grau de complexidade das intervenções.